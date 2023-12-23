توقيف نائب مدير وكالة الفضاء الروسية في قضية اختلاس أموال من الميزانية

وُضع نائب مدير وكالة ​الفضاء​ الرّوسيّة (روسكوزموس) أوليغ فرولوف، رهن الحبس الاحتياطي، في قضيّة تتعلّق ب​اختلاس​ أكثر من 4,3 مليون يورو من القطاع الّذي يعاني أزمات متعدّدة.

ولفتت لجنة التّحقيق الرّوسيّة المسؤولة عن التّحقيقات الجنائيّة الكبرى، في بيان، إلى أنّ فرولوف وشخصين آخرين متّهمون بارتكاب "عمليّات احتيال واسعة النّطاق" تشمل مبالغ تصل إلى 435 مليون روبل. وأوضحت أنّ "فرولوف، مستغلًّا منصبه الرّسمي، شارك في مؤامرة إجراميّة مع اثنين آخرين من المتآمرين. أثناء تنفيذ العقد، سرقوا أموالًا من الميزانيّة عند شراء معدّات".

ويعاني قطاع الفضاء الرّوسي منذ سنوات من مشاكل في التّمويل، وفضائح فساد وإخفاقات، مثل تحطّم المسبار القمري لونا-25 في آب الماضي.