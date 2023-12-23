"وفا": الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها ووقوع اشتباكات مع شبان فلسطينيين

أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "عددًا كبيرًا من الآليّات العسكريّة الإسرائيليّة، ترافقها جرّافة "D9"، اقتحمت مدينة جنين ومخيّمها، من حاجز الجلمة، وأنّ اشتباكات دارت بين شبان والقوّات الإسرائيليّة".
وأشارت إلى أنّ "آليّات عسكريّة عدّة تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، المحاذي لمخيم جنبن، في وقت تدفع فيه القوّات بتعزيزات إضافيّة من محاور عدّة"، لافتةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة داهمت مبان عدّة مطلّة على مخيّم جنين، ونشرت القنّاصة بداخلها وعلى أسطحها، كما داهم الجنود منازل عدّة في المدينة والمخيّم، واعتقلوا شابًّا عقب تفتيش منزله والعبث في محتوياته بالمخيّم".
وأكّدت المصادر "انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وأحياء عدّة في المدينة، تزامنًا مع اقتحام القوّات الإسرائيليّة، الّتي أطلقت قنابل إنارة في سماء مخيم جنين".
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