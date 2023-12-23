حالة الطرق في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "طريقَي ​ضهر البيدر​ وترشيش- ​زحلة​ سالكتان أمام جميع المركبات، وأوتوستراد خلدة- ​أنفاق المطار​ سالك بالاتجاهين". وأفادت بأنّ "الطّرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: كفرذبيان- حدث بعلبك، العاقورة- حدث بعلبك، عيناتا- الأرز، وجرد مربين- الهرمل".

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