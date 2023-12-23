"النشرة": مدراء عامون في البقاع هنأوا اللبنانيين بالميلاد

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنى المدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​ ل​لبنان​يين والمزارعين عاماً سعيدا،ً مليئاً بالنجاح والإزدهاء وإنقاذ لبنان من أزماته وعودته إلى الحياة.

كما تمنى مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ​ميشال افرام​ لكل اللبنانيين أعياد مجيدة، وأن يشهد العام المقبل تحسناً وانتخاباً لرئيس جديد للجمهورية وبناء جديداً للدولة، داعياً الشباب إلى البقاء في لبنان لأنهم هم من سيبني هذا البلد.

بدوره، تمنى رئيس تجمع الزارعين في البقاع ​ابراهيم الترشيشي​ أن يعم السلام العالم كله، وأن يكون لبنان وشعبه بألف خير، بينما توجه رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر بالمعايدة لكل اللبنانيين، وأن يكون العام المقبل عام خير وبحبوبة، وأن يعم السلام في المنطقة وتتوقف المجازر التي ترتكب بحق ​الشعب الفلسطيني​.

أما المدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، فدعا الجميع إلى الإنتباه للتدفئة وتوصيلات ​الكهرباء​ المتعلقة ب​شجرة الميلاد​، متمنياً على أن من يتنقل على الطرقات الجبلية أن يكون على إستعداد تام لأي طارئ.