الدفاع المدني: تنفيذ عمليات إنقاذ وإسعاف وسحب مياه وسيارات نتيجة الفيضانات ليل الجمعة- السبت

محصلة عمليات الإنقاذ والإسعاف لعناصر الدفاع المدني نتيجة الفيضانات ليل الجمعة - السبت في مختلف المناطق اللبنانية

أشارت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، إلى أنّ "نتيجة غزارة المتساقطات التي انهمرت منذ ظهر أمس الجمعة في 2023-12-22، في عدد كبير من المناطق اللبنانية، وتسببت بحدوث فيضانات، نفذ عناصر الدفاع المدني عددا كبيرا من المهمات التي تنوعت ما بين إنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم ومنازلهم وفي أماكن السهر، وسحب سيارات وجرف اتربة وصخور عن الطرقات، وسحب المياه من داخل منازل ومستودعات.

وأوضحت في بيان، أنّ "في التفاصيل:

- في منطقة حارة الست، بدادون، وادي شحرور، استعان العناصر بجرافة لفتح الطريق وإنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم، بعد أن ارتفع منسوب مياه النهر.

- في محلة نهر الغدير، برج البراجنة، حي السلم، تم إنقاذ العديد من المواطنين بسبب فيضان نهر الغدير.

- على طريق صيدا القديمة- الريشاني، تمكن العناصر من إنقاذ المواطنين المحتجزين داخل سياراتهم وإعادة فتح الطريق.

- في بلدة بسابا، عمل العناصر على سحب المياه من داخل عدد من المنازل.

- على الطريق البحرية الممتدة من نهر الكلب الى جونية، نفذ عناصر الدفاع المدني عمليات إنقاذ لمواطنين احتجزوا داخل سياراتهم، وتمكنوا من إنقاذ 64 تلميذا حاصرتهم السيول داخل باصين في نهر الكلب، ونقلوا إحدى التلميذات الى المستشفى، وقدموا الإسعافات الأولية اللازمة لتلميذة اخرى.

- في منطقة كفرحباب، عمل العناصر على سحب المياه التي اجتاحت عددا من المستودعات.

- في منطقة المنصورية- قناطر زبيدة، تم سحب المياه من داخل مستودعات، وإنقاذ مواطنين احتجزتهم السيول داخل سياراتهم.

- في برمانا، تم سحب المياه من داخل احد المنازل.

- على طريق بسكنتا، تم إنقاذ مواطنين احتجزتهم الوحول داخل سياراتهم.

- في بيت شباب، تم سحب المياه من داخل مستودع.

- في بلدة الزغرين، تم سحب المياه من داخل كاراج لتصليح السيارات.

- في بولونيا، تم سحب سيارات احتجزت قرب كنيسة السيدة بسبب تبرك المياه.

- في القنيطرة، تم سحب المياه من داخل احد المحلات التجارية.

- في محلة الكرنتينا، أنقذ عناصر الدفاع المدني المواطنين الذين حوصروا داخل سياراتهم وداخل مباني سكنية واحد الملاهي الليلية، وعملوا طوال الليل على تأمين السلامة العامة في الموقع وسحب المياه من التفرعات كافة.

- في منطقة انطلياس، عمل العناصر على سحب المياه من داخل مستودع لالواح الثلج".

ولفتت المديريّة، إلى أنّ "خلال ساعات فجر اليوم السبت الواقع في 2023-12-23، عمل عناصر الدفاع المدني على تنفيذ المهام التالية:

- في زوق مصبح، تمكنوا من سحب عدد من السيارات التي احتجزت على الطريق المؤدي الى فندق "الهوليدي ان" بسبب غزارة المتساقطات.

- توازيا على جسر كفرشيما، عمل العناصر على سحب مواطنين محتجزين داخل سياراتهم.

- على طريق دير الحرف، رويسة البلوط، راس المتن، استعان العناصر بالجرافات لإزالة الاتربة والصخور واعادة فتح الطريق.

- في محلة الصياد- الحازمية، عمل العناصر على سحب السيارات التي احتجزت بسبب تبرك المياه، وقاموا بتحويل مجرى المياه قرب مستشفى قلب يسوع.

- على طريق المنصورية، عمل العناصر على سحب سيارات عالقة بسبب مخلفات الأمطار من انهيارات ترابية.

- في بلدة لحفد بقضاء جبيل، انقذ عناصر الدفاع المدني مواطنين محتجزين داخل سياراتهم جراء ارتفاع منسوب مياه النهر.

- في مزرعة يشوع، عمل العناصر على سحب المياه من داخل احد المستودعات، وسحب سيارات محتجزة بسبب غزارة السيول.

- في الفنار أيضا، تم سحب المياه من داخل مستودع.

- على طريق دوما كفرحلدا، عمل عناصر الدفاع المدني على تسهيل حركة المرور وفتح اقنية مياه الصرف لتخفيض منسوب المياه".

وأفادت بأنّ "في هذه الأثناء، يعمل العناصر على سحب المياه من داخل مستسفى قلب يسوع في الحازمية، بعد أن اجتاحته الفيضانات".