ميقاتي تابع مع المعنيين موضوع العاصفة المناخية والمعالجات للحد من أضرارها

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، مع الوزارات والإدارات المعنيّة، موضوع العاصفة المناخيّة الّتي يشهدها ​لبنان​، والمعالجات القائمة للحدّ من أضرارها. واطمأن إلى ألّا أضرار بشريّة جرّاء العاصفة، وأنّ كلّ الخطوات الميدانيّة المطلوبة هي قيد المتابعة.

وأجرى في هذا الصّدد اتّصالًا بوزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، لمتابعة موضوع الأوتوسترادات والطّرق الّتي غرقت بالمياه، إضافةً إلى جهوزيّة فرق الوزارة لفتح الطّرق الجبليّة المقطوعة ب​الثلوج​.

كما أجرى ميقاتي اتصالًا بوزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، واطّلع منه على جهوزيّة البلديّات في مختلف المناطق، للتّدخّل حيث يلزم وفتح الطّرق وتسهيل حركة المواطنين.

كذلك أجرى اتصالين بكلّ من محافظ بيروت ​مروان عبود​، ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، وطلب إرسال جرّافات بشكل عاجل لمعالجة الوضع الطّارئ عند مصبّ ​نهر بيروت​.

وأجرى ميقاتي أيضًا اتصالًا بمدير الدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، منوّهًا بالجهود الّتي قام بها عناصر الدفاع المدني منذ ليل أمس، لإنقاذ المواطنين على الطّرق الّتي تكوّنت فيها برك المياه.