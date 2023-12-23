أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من السبت حتى الخميس 28 ديسمبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع وجود نشاط رياح يزيد من الأحساس بالبرودة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

الأحد 24 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.