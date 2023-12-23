شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مشروع جرجوب التنموى يحول الميناء لمنطقة اقتصادية ويوفر الآلاف من فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنمية وتطوير المناطق المهملة في أطراف مصر، واستغلالها في مشروعات تنموية ضخمة، من بينها المنطقة الشمالية الغربية التي تتميز بالمقومات الطبيعية والجغرافية، من خلال تنفيذ مشروع جرجوب التنموي، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الاستغلال الأمثل لخصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، وخاصة التركيز على الصناعة والتجارة، وجذب النمو السكانى إلى المنطقة.

وثمن "الجندي"، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة، مؤكدا على الدور البارز لعملية تطوير الموانى فى تعزيز الريادة المصرية كمركز دولى للتبادل التجارى وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافى، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة فى مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع سيساهم في تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجارى إلى منطقة اقتصادية، فضلا عن الاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة فى شمال غرب مصر، حيث يتضمن تطوير الميناء، وإحداث تنمية عمرانية وصناعية للمناطق المحيطة به، والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة، فضلا عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحى، وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة وإقليم مطروح بالكامل، من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال، وأحياء سكنية وخدمية جديدة، فضلا عن فنادق ومنتجعات سياحية.

وأوضح النائب حازم الجندي، أن جرجوب التنموي يقع بمحافظة مطروح، على ساحل البحر المتوسط، غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كيلو مترًا، ويعد المشروع الثانى لذى يهدف إلى تنمية غرب مصر، بعد مشروع مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 250 ألف فدان بواجهة 50 كيلو مترًا على ساحل البحر حيث تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 10 مليارات دولار، يتم تنفيذها على 3 مراحل، ويضم المشروع منطقة استثمارية بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة، وميناء تجارى ورصيف ركاب، ومركز اقتصادى وسياحى عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة لوجيستية، ومنطقة صناعية،، ومشروع عملاق للاستزراع السمكى، متوقعا أن يساهم هذا المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.