"كتائب القسام": نخوض منذ أمس اشتباكات مع قوات العدو في جباليا وأوقعنا جنودًا بين قتيل وجريح

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا يخوضون اشتباكات مسلّحة ضارية منذ أمس، مع قوات العدو المتوغّلة في منطقة جباليا البلد شمال ​قطاع غزة​، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105" المضادّة للدّروع وقذائف "TBG" المضادّة للأفراد والتّحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الصّهاينة بين قتيل وجريح"، مشيرةً إلى أنّ "الاشتباكات ما زالت مستمرّة".

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