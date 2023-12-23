الراعي: المسؤولون يرتكبون جرمًا بحق الرئاسة والمؤسسات والشعب بظل رهن انتخاب الرئيس لشخص أو مشروع أو هدف مستور

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في رسالة عيد الميلاد المجيد، إلى "أنّنا نحمل في صلاتنا اهلنا في الجنوب، الذين يعانون من حرب فرضت عليهم ولا احد منا يريدها"، مشيرًا إلى "أنّنا ندين الحرب الابادية الوحشية في غزه، ونناشد الأمم المتحدة ومجلس الامن ايقاف الحرب رحمةً بالمدنيين الأبرياء، لأنه بالحرب الجميع خاسرون".

وشدّد على أنّه "ما أحوج المسؤولين الى نور كلمة الله ينير الضمائر، لكي يخرجوا من ظلمة مصالحهم الخاصة ولكي يخرجوا البلاد من نفق الفراغ الرئاسي في أدق مرحلة من تاريخ لبنان". وتوجّه إلى نوّاب الأمّة، قائلًا: "أنكم ترتكبون جرمًا بحق رئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية والشعب اللبناني، في ظل رهنكم انتخاب الرئيس على شخص او مشروع او هدف مستور؛ والضحية هي الدولة بكيانها والشعب بحقوقه".