ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على نهر الخردلي جنوب الليطاني، بالقرب من مركز "اليونيفيل"، وعناصر الجيش اللبناني أعادوا السّيّارات عند حاجز الخردلي"، مفيدًا عن "قصف مدفعي عنيف على أطراف دير ميماس ووادي الخردلي". ​​​​​​

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة إسرائيلية على نهر الخردلي وقصف مدغعي على أطراف دير ميماس ووادي الخردلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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