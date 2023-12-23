وفاة 4 أطفال نتيجة انهيار غرفة بسبب انجراف التربة في حميص- مزيارة

تسبّبت الأمطار الطوفانيّة الّتي انهمرت ليل أمس، بانجراف التّربة في بلدة حميص- مزيارة، وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الإترنيت) عند سفح الجبل، تقطنها عائلة من النازحين السوريين، ما أدّى إلى انهيار الغرفة؛ وسقوط 4 ضحايا أطفال من التّابعيّة السّوريّة.
توازيًا، تعمل فرق الإغاثة والإنقاذ في الدفاع المدني على سحب المياه من داخل عدد كبير من المنازل والمستودعات في المنطقة.
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