"النشرة": تساقط غزير للأمطار في حاصبيا والسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى الطرقات

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "المنطقة تشهد منذ ليل أمس، موجةً من البرد القارس مصحوبة برياح شديدة السّرعة، مع تساقط غزير للأمطار، ما تسبّب بسيول جرفت معها الحصى والوحول إلى جانبَي الطّرقات ووسطها، ما أعاق حركة السّير".

ولفت إلى أنّ "عناصر القوى الأمنيّة وشرطة البلديّات طلبوا من المواطنين القيادة بحذر، تجنّبًا لخطر الانزلاقات"، مشيرًا إلى أنّ "​الثلوج​ تساقطت على مرتفعات ​جبل الشيخ​"، ومبيّنًا أنّ "طريق شبعا- عين عطا عبر وادي جنعم سالكة أمام السّيارات ذات الدّفع الرّباعي".