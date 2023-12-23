حمية: على المعني بمصب نهر بيروت تعزيله قبل العاصفة المقبلة

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نشر وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على مواقع التّواصل الاجتماعي، فيديو لنهر بيروت، مشيرًا إلى أنّه "يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر، بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه، ممّا أدّى إلى فيضان المياه إلى الكرنتينا".
وأشار إلى أنّ "استنادًا لكتاب موجّه إلى وزارة الطاقة والمياه، عليها ضمن نطاق صلاحيّاتها المنصوص عليها بالقانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه)، مهام تصحيح مجاري مياه الأنهر"، مشدّدًا على أنّه "ما بقى بدها تحليل وتعليل". على المعني أن يتوجّه مباشرهً إلى مصبّ نهر بيروت، والقيام بتعزيله قبل العاصفة المقبلة".
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