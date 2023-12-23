حمية: على المعني بمصب نهر بيروت تعزيله قبل العاصفة المقبلة

نشر ​وزير الأشغال​ العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، على مواقع التّواصل الاجتماعي، فيديو ل​نهر بيروت​، مشيرًا إلى أنّه "يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر، بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه، ممّا أدّى إلى فيضان المياه إلى ​الكرنتينا​".

وأشار إلى أنّ "استنادًا لكتاب موجّه إلى ​وزارة الطاقة والمياه​، عليها ضمن نطاق صلاحيّاتها المنصوص عليها بالقانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 (تنظيم ​قطاع المياه​)، مهام تصحيح مجاري مياه الأنهر"، مشدّدًا على أنّه "ما بقى بدها تحليل وتعليل". على المعني أن يتوجّه مباشرهً إلى مصبّ نهر بيروت، والقيام بتعزيله قبل العاصفة المقبلة".