انت الان تتابع خبر لـ"الحد من الغش".. الذهب يخضع لـ"الفحص والوسم" قبل دخوله الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الهنداوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هذا الإجراء جاء بعد دخول قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (23671) لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول الجاري"، مضيفاً أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تسلم أكثر من 25 كغم من الذهب المستورد خلال الأسبوعين الماضيين على شكل شحنات تم استيرادها من خارج العراق، وقد تمكن الجهاز من فحص ووسم جميع الكميات التي تسلمها، وتسليمها إلى أصحابها".وتابع أن "دائرة التقييس في الجهاز، وفّرت كل مستلزمات الفحص والوسم بوقت قياسي، من خلال استخدام الأجهزة الحديثة عالية الدقة في هذه العملية"، مبيناً أن "قرار مجلس الوزراء المذكور حدد أن يكون الذهب المستورد من قبل شركة مسجلة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، ومسموح لها بالتحويل التجاري عبر النظام المصرفي، على أن يكون استيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية حصراً، وتقوم الهيئة العامة للضرائب بترسيمه، ويتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فحصه ووسمه، فيما تتولى الهيئة العامة للجمارك، إجراءات حمايته وإيصاله إلى الجهاز".

وشدد الهنداوي على أن "الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء، ستسهم كثيراً في الحد من الغش، لأن الذهب المستورد سيتم إرساله مباشرة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحماية جمركية، لغرض فحصه ووسمه، قبل دخوله إلى الأسواق".