انت الان تتابع خبر 10 محافظات إنجزت مهامها.. السومرية تفصّل عملية العد والفرز اليدوي للانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي صباح الخميس الماضي، في 16 مركزاً للتدقيق بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم وعددها 15 محافظة بحضور عدد كبير من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ووسائل الإعلام.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فان تم اكمال عمليات التدقيق والتأكد من نتائج 10 محافظات من أصل 15 جرت فيها انتخابات مجالس المحافظات، وكانت نسب المطابقة في هذه المحافظات هي 100%.



وان المحافظات التي أكملت العد والفرز اليدوي للتصويت الخاص الذي جرى في السادس عشر من هذا الشهر قبل يومين من التصويت العام، هي، المثنى وبابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وديالى والبصرة وكركوك وميسان ونينوى وذي قار ودهوك وأربيل.

وفقاً للمفوضية، فان العاصمة بغداد وصلاح الدين والديوانية وواسط والانبار لا تزال فيها عمليات العد والفرز اليدوي، والتي من المؤمل ان يتم حسم المتبقي اليوم السبت أو غداً الاحد كحد اقصى.

ولم تقتصر عملية العد والفرز اليدوي على محطات التصويت الخاص فحسب، حيث توجد اعداد من محطات التصويت العام التي واجهت خللا فنيا أيضا بعدم ارسال النتائج الكترونيا لذلك سيتم عدها وفرزها يدويا، لكنها قليلة جدا مقارنة بمحطات التصويت الخاص التي واجهت الخلل الأكبر في ارسال النتائج الكترونيا.

وان الهدف من إجراء العد والفرز اليدوي بحضور عدد كبير من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية ووسائل الإعلام هو للتأكد من النتائج المعلنة، بحسب المفوضية والتي أكدت انه لا يمكن معرفة إذا ما ستغير عملية العد والفرز بنتائج الانتخابات المعلنة كثيراً، فهذا الأمر سوف يتضح بعد انتهاء العملية وإعلان النتائج بنسبة (100%) خلال الأيام القليلة المقبلة.

*تعديل قانون الانتخابات

وتنص المادة 10-أولاً-د من قانون تعديل قانون الانتخابات على أنه "في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة".

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية، النتائج الأولية (94.5%) لانتخابات مجالس المحافظات 2023، التي جرت يوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان.