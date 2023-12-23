انت الان تتابع خبر الدفع الرباعي تتصدر قائمة مبيعات السيارات في العراق خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيانات إحصائية مختصة لموقع ستاتيستا، واطلعت عليه الخليج 365، فأن إيرادات مبيعات السيارات في العراق خلال 2023 بلغت اكثر من 879 مليون دولار امريكي، وبعدد سيارات بلغ اكثر من 31 الف سيارة، مايعني ان متوسط سعر السيارة الواحدة بلغت اكثر من 28 الف دولار.ومثلت سيارات الدفع الرباعي الجزء الأكبر من المبيعات حيث بلغت اكثر من 10 الاف سيارة من اصل اكثر من 31 الف سيارة تم بيعها، وبنسبة بلغت اكثر من 32%، فيما بلغت قيمتها اكثر من 337 مليون دولار.

وجاءت مبيعات السيارات في العراق لعام 2023 مرتفعة بنسبة 22% مقارنة بمبيعات السيارات في عام 2022 والتي بلغت حينها نحو 26 الف سيارة فقط.

ويشير التقرير الى انه على الرغم من عدم الاستقرار السياسي المستمر، فإن الطلب على سيارات الركاب في العراق يتزايد بشكل مطرد بسبب الطبقة الوسطى المتنامية وتحسن الظروف الاقتصادية.