شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: إعلان الرئيس السيسى استكمال الحوار الوطنى دعم حقيقى للأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى استكمال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن دعوة الرئيس لاستكمال جلسات الحوار الوطني دعم حقيقي للأحزاب وجميع القوى السياسية.

وأكد محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني بفاعلية أكبر دفعة جديدة للحياة السياسية والحزبية، مشيرا إلي أن الحوار الوطني ناقش في الجلسات السابقة جميع ما يهم المواطن والوطن من مجالات وملفات ومحاور في السياسية والاقتصادي بجانب المحور الاجتماعي.

وأوضح أبو العلا، إنه يجب البناء علي ما تم في جلسات الحوار والانتخابات الرئاسية والتي أذهلت العالم كله بحاله اصطفاف وتأييد شعبي منقطع النظير لقيادته، نظرا لأن الشعب المصري لديه دراية كاملة بكل التحديات التي تواجه الدولة المصرية وخاصة مع تصاعد التوتر والعدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة.