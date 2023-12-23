في صحف اليوم: جعجع يحتج لدى دار الفتوى و10 إصابات مؤكدة بالجرب بمستشفى بيروت وأكثر من 200 مخالط

بعد إعلان مستشفى بيروت الحكومي الجامعي أمس، أنّ "الأنباء عن تفشي مرض الجرب بعيدة من الصحة، وأن الحالات التي تم تشخيصها لا تندرج ضمن تفشي المرض، وأن علاجها متوافر ولا تستدعي القلق"، أكدت جهات رسمية في وزارة الصحة وغيرها لصحيفة "الأخبار"، أنّ "10 مصابين بالجرب وأكثر من 200 من المخالطين، رُصدوا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، من بينهم من هم عاملون في المستشفى ومرضى وأهاليهم وزوار. وقد أُعطيَ العاملون المصابون، ومعظمهم من قسم التمريض، إجازات".

ولفتت "الأخبار" إلى "أنّها اطلعت على تقارير رسمية، تشير إلى وجود 200 شخص ما بين مصاب ومخالط، لا 200 إصابة كما حاول المستشفى الإيهام في البيان"، مبيّنةً أنّ "المعلومات التي تمّت مقاطعتها مع موظفين وعاملين في المستشفى، تؤكّد أن الإصابة الأولى ظهرت لدى امرأة في قسم الطوارئ في المستشفى، حيث بقيت يومين قبل أن يتقرر نقلها إلى غرفة العزل، ومن ثم إلى غرفة عادية بعد التعافي، واستغرقت المدة التي قضتها في المستشفى نحو 20 يوماً. وحدثت الإصابة الثانية بعدما تم نقل أحد المرضى إلى الغرفة التي كانت فيها المريضة، ووضع في سريرها حيث التقط العدوى!".

مباركة المثليّين في لبنان: الاختلاف الكنسي والطائفي

في سياق آخر، أشارت "الأخبار" إلى أنّ "الإعلان الذي أصدره الفاتيكان حول مباركة أزواج مثليّين، كان منتظراً إلى حدّ كبير، بعد أول دورة للسينودوس شهدت نقاشاً وانقساماً حول رؤية الكنيسة لزواج المثليّين. وبسبب الجدل القائم منذ سنوات، استبق البابا فرنسيس الدورة الثانية للسينودوس، بموافقته على إعلان مجمع عقيدة الإيمان، والذي تراوح التعامل معه بين ترحيب مطلق كخطوة أولى نحو تكريس زواج المثليّين، ورافض له في شكل تام".

وذكرت أنّ "القرار نصّ على سلسلة تدابير (وتفسيرات لاهوتية) يفترض على الكاهن، أو أيّ كان من المعنيّين، الأخذ بها حكماً، مع تأكيد الكرسي الرسولي المتكرّر أنّ المباركة لا تعني سرّ الزواج. مع ذلك، عُدّ القرار انتصاراً لمجتمع المثليّين، الذي يبدي جزء منه تعلّقاً بالكنيسة الكاثوليكية، ويحرص على ممارسة شعائرها".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "في لبنان، للإعلان تداعيات تتعلّق بمواقف الطوائف الأخرى، وهذا ما عبّر عنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أول من أمس، بردّه العنيف على الفاتيكان، رفضاً مطلقاً لأي مقاربة لموضوع المثليّين. أضف إلى ذلك، الخلاف الداخلي في الكنيسة المارونية، وفي الكنائس التي تتبع الفاتيكان، حول هذا الإعلان، مع وجود قسم كبير من المحافظين الرافضين لمثل هذه الخطوة".

ولفتت إلى أنّ "بحسب مصادر كنسية عدة، ثمّة مسلّمات وملاحظات لا تتعلّق فقط بالنظرة إلى الكنيسة على أنّها حالة متقدّمة في موقفها من المثليّين، في وجه الحالة المحافظة التقليدية:

- أولاً، إنّ الكنائس المعنية بإعلان الفاتيكان تدرس النص قبل إعطاء رأي صريح وعلنيّ يصدر عن الكنائس نفسها. لكن العناوين الأولى تقول إنّ الإعلان الفاتيكاني "إعلان" وليس "قراراً"، وهو تدبير إجرائيّ وليس عقيدةً إيمانية، ما يعني أنّه غير ملزم للكنائس لتطبيقه. وبما أنه إعلان وتوجيه، على أهميته، تبقى الحرية لرجال الكنيسة للالتزام به لجهة إعطاء البركة أو عدمها. وهذا يفسح المجال أمام الكنائس لتقديم تفسيرات له.

- ثانياً، إنّ النص اعترف للمرة الأولى بالثنائي المثلي، ولكنّه حدّد في الوقت نفسه سلسلة شروط ومبادئ للبركة التي ستعطى لهما. فالبركة لا تشمل رتباً مقدّسة، ولا طقوساً ليتورجية، وليست احتفالا عامّاً، ولا تمتّ بصلة إلى العرس بمعناه الكنسي والاحتفالي. والأكيد أنّ هناك خشية كنسية من "لبننة" الإعلان، بلجوء البعض إليه من أجل الاحتفالية العامة، فما صدر، وهنا يأتي دور الكاهن، يمنع أيّ تخطٍّ لحدود ما رسمه البابا، احتفاليةً ولباساً وكلاماً. والنص واضح لجهة الاعتراف بالواقع والحفاظ على معنى الزواج بين امرأة ورجل، من دون أن يعمد إلى الترويج للحالة المثلية وتشريعها، بل القبول بها ضمن إطار الكنيسة.

- ثالثاً، هدف الإعلان المحافظة على أبناء الكنيسة في كنيستهم، أي طمأنة الجميع، وهو ما أكده البابا في لقاء الشبيبة الأخير في البرتغال، بأن الله "محبة للجميع من دون استثناء". وقد صدر النص، في ضوء مراجعات طويلة ونقاشات، مع أبناء الكنيسة المثليين الذين لا يريدون الانفكاك عنها، ويصرّون على الحفاظ على تعاليمها والالتزام بأسرارها، ولم يصدر عشوائياً بمعنى تخطّي عامل الانتماء إلى الكنيسة من أجل تكريس حالة اجتماعية بالمطلق. والاحتفال بالبركة يعني حصراً أنّ الكاهن يطلب البركة من الرب للثنائي ليعيشا حياة أفضل، ولا يعطيهما بركته كسرّ من أسرار الكنيسة".

جعجع يحتجّ لدى دار الفتوى

على صعيد منفصل، أفادت "الأخبار" بأنّ "رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، أوصل عبر وسطاء، رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، بسبب مواقف المفتّش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب المعادية للقوّات، سائلاً عمّا إذا كان المفتي يتبنّى هذه المواقف".

"نصائح" عربية بإقالة أمين الفتوى

كشفت "الأخبار" أنّه "يتردّد في أوساط دار الفتوى، أنّ أحد المشايخ المقرّبين من مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، نصح أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي بتقديم استقالته من منصبه من أجل "لمّ الطائفة"، لأن بقاءه في منصبه "يثير الخلافات".

وأمضحت أنّ "ذلك يأتي مع انتشار أخبار بأنّ المفتي يدرس مناقلات وتعيينات في المؤسسة الدينيّة، ظاهرها إدخال "دم جديد" إلى الدار وإحداث تغييرات فيها، وباطنها "تطيير" الكردي من منصبه، لئلّا يتولّى مقام مفتي الجمهورية في حال تعرّض الأخير لأي عارض صحّي، علماً أنّ "نصائح" أتت من جهات عربية بعزل الكردي لميله إلى جماعة "الإخوان المسلمين"؛ وهو ما نفاه في أكثر من مناسبة".

وأشارت إلى أنّ "إلى الكردي، يتوقّع في حال المضي في التغييرات، عزل إمام وخطيب "مسجد الأمير عساف" الشيخ ماهر جارودي، بعدما جرى أخيراً تداول تسجيل له ينتقد فيه دريان والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الأروادي".