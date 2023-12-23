الدفاع التركية: مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين في هجوم لـ"بي كي كي" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين، في هجوم نفّذه عناصر تنظيم "بي كي كي" شمالي ​العراق​، وفي الاشتباكات الّتي أعقبته". وأشارت في بيان، إلى أنّ "الاشتباكات متواصلة في إطار العمليّة الأمنيّة ضدّ عناصر التّنظيم في المنطقة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ شنّ غارات على أهداف إرهابيّة، ومسار هروب الإرهابيّين". وأكّدت "القضاء على 4 عناصر، في حصيلة أوّليّة".

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