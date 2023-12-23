شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي.. 886 مليار دولار للإنفاق العسكري الأمريكي السنوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس جو بايدن وقع، على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي ليصبح بذلك قانونا.

وأقر الكونجرس التشريع الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله البيت الأبيض.

التشريع يتضمن مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي.

الإنفاق العسكري الأمريكي

ويجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا، والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

قبل أيام كانت أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي.

وأيد مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتًا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.

الموافقة على مشروع القانون

وحينها جاءت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لإرساله لمجلس النواب، لإقراره.

وأكدوا آنذاك أن الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة، وتوقعوا أن يوقعه ليصبح قانونا وهو ما حدث.