شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3 درجات يضرب جانجسو بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مقاطعة جانجسو في جنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم السبت.

وقالت سلطات إخماد الحرائق، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا شمال جانجسو.

الزلازل في كوريا الجنوبية

كما وقع على بعد 216 كيلومترا جنوب سول في الساعة الرابعة و34 دقيقة صباحا، على عمق 6 كيلومترات.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إنه لا توجد تقارير عن حدوث أضرار بسبب الزلزال.

وذكرت السلطات، أنها تلقت 16 بلاغا من أشخاص قالوا إنهم شعروا باهتزاز بسيط أو زلزال.