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“الصحة العالمية” تعلن ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعراض كورونا

الخليج 365 - متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي، الانتشار الوبائي، أن عدد الإصابات بكوفيد-19 (كورونا) في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 52% في 28 يوماً مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه في نفس هذه الفترة تم الإبلاغ عن 850 ألف حالة إصابة جديدة.

وأضافت في تقريرها أنه “على الصعيد العالمي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 52% خلال فترة 28 يوماً من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، أعلنت المنظمة أن تكيَّف مع الإنسان، ومع ذلك فهو مستمرٌ في التحور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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