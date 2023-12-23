“أونروا”: الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان ورُبع السكان يتضورون جوعاً

الخليج 365 - متابعات

أكّدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان، وربع السكان يتضورون جوعًا.

وقالت جولييت توما؛ مديرة الإعلام والتواصل لدى “أونروا”، في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أمس الجمعة: “لإعطاء فكرة عمّا يحدث في غزة الآن، فإن الوضع تقشعر له الأبدان”.

وقالت وفقما نقلت وكالة الأناضول للأنباء: “لقد وصلنا إلى النقطة التي يُقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعاً نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توافر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.