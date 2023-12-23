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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “أونروا”: الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان ورُبع السكان يتضورون جوعاً والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
أكّدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان، وربع السكان يتضورون جوعًا.
وقالت جولييت توما؛ مديرة الإعلام والتواصل لدى “أونروا”، في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أمس الجمعة: “لإعطاء فكرة عمّا يحدث في غزة الآن، فإن الوضع تقشعر له الأبدان”.
وقالت وفقما نقلت وكالة الأناضول للأنباء: “لقد وصلنا إلى النقطة التي يُقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعاً نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توافر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.
وتابعت: “عندما كنت هناك أخيراً، رأيت سكان غزة مرعوبين ومرهقين ويعيشون في خوفٍ وقصفٍ مستمرٍ دون توقف”.
واختتمت حديثها بالقول إن “ما نحتاج إليه الآن، وقف إطلاق النار لأسبابٍ إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع”.