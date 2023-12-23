خبير في العلاقات الأوروبية الروسية: ما نشهده اليوم أشبه بأجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة بين أوروبا وروسيا بعد الحرب العالمية الثانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الخبير في العلاقات الأوروبية الروسية الدكتور “باسل الحاج”، أن ما نشهده اليوم من نشر صواريخ أوروبية قصيرة المدى في أوروبا، هو أشبه بأجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية حتى أوائل التسعينيات.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن الدول الأوروبية تسعى في الوقت الحالي لاستنزاف قدرات روسيا العسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك سباق تسلح عالمي الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مؤكدا أن هذا يشير إلى بوادر حرب باردة جديدة بين كلا من موسكو وواشنطن.