اليابان تعتزم تسليم الولايات المتحدة صواريخ باتريوت

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الإدارة الأميركية اليوم الجمعة أن اليابان ستقوم بتسليم صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلي الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اليابان قد تمسكت بأن صواريخ باتريوت مخصصة للاستخدام داخل منطقة المحيطين الهندي والهادىء ولا يمكن إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا أو مناطق أخرى في حالة صراع.

ولكن الصحيفة ذكرت أنه من خلال المساعدة في تعزيز المخزونات الأميركية، يمكن لأنظمة الصواريخ اليابانية الصنع أن تحل محل تلك التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

ورحب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بهذا الإعلان. وقال إن "هذا القرار من شأنه أن يساهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادىء من خلال ضمان استمرار القوات الأميركية في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية."