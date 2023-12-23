تحذير من الاحتكار وزيادة الضخ.. تحركات حكومية عاجلة لاحتواء أزمة السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ضخَّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يقرب من 250 ألف طن من السكر الحر والمدعم لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك من بداية شهر ديمسبر حيث يتم بيع السكر الحر بقيمة 27 جنيهًا والمدعم بـ12.6 جنيهًا يتم خصمهم من قيمة الدعم والبالغ قيمته 50 جنيهًا لكل مواطن .

كما تستعد المصانع التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنتاج السكر المحلى من القصب اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث حرص اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية العضو المنتدب، على تفقد المصانع في محافظات الوجه القبلي للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال محصول القصب من المزارعين وبدء الإنتاج أول يناير المقبل، كما قام بتكريم المزارعين المتميزين في زراعة القصب وبنجر السكر عن الموسم 2022-2023، في إطار الحرص على تشجيعهم للاهتمام بمنظومة الزراعة الحديثة للعمل على زيادة معدلات الإنتاج.

وحذر جهاز حماية المستهلك من التلاعب في سلعة السكر أو محاولة البعض منع تداولها عن الأسواق، حيث تقوم إدارة التحريات بالجهاز بمتابعة الأسواق يوميا للتأكد من بيع السلع وفقا للأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق والمرور على المحلات التجارية والمخازن الملحقة بالشركات لمتابعة ضخ السكر.

وناشد الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات تتعلق بالبيع بأسعار مرتفعة وأكثر من السعر المعلن من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل استمرار ضخ السلع.

اقرأ أيضًا

الأرصاد تكشف عن سبب زيادة الإحساس بالبرودة.. وتحدد المناطق المعرضة للأمطار اليوم

نقيب السياحيين: مؤشرات إيجابية بالوصول لـ 15 مليون سائح نهاية الموسم

6 ضوابط وإجراءات لإنشاء شركات الشخص الواحد.. تعرف عليها