التحكم المروري: العمل على رفع الأتربة من على أوتوستراد الضبية وسوق السمك في الكرنتينا

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنّ "عناصر من مفرزة سير الجديدة يعملون على معالجة ورفع الأتربة على أوتوستراد الضبية، تسهيلًا لحركة المرور".
وأشارت إلى أنّه "تتمّ معالجة الأتربة والمياه من محلة سوق السمك في الكرنتينا، وعناصر من مفرزة سير بيروت الثّالثة في المحلّة".
وكانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّه "تمّت معالجة المياه داخل نفق بحمدون، ومعالجة تجمّع المياه على المسلك الشّرقي من أوتوستراد الضبية".
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