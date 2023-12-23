التحكم المروري: العمل على رفع الأتربة من على أوتوستراد الضبية وسوق السمك في الكرنتينا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنّ "عناصر من مفرزة سير ​الجديدة​ يعملون على معالجة ورفع الأتربة على أوتوستراد ​الضبية​، تسهيلًا لحركة المرور".

وأشارت إلى أنّه "تتمّ معالجة الأتربة والمياه من محلة سوق السمك في ​الكرنتينا​، وعناصر من مفرزة سير بيروت الثّالثة في المحلّة".

وكانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّه "تمّت معالجة المياه داخل نفق بحمدون، ومعالجة تجمّع المياه على المسلك الشّرقي من أوتوستراد الضبية".