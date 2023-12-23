الأرصاد الجوية: تساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة غدًا مع انفراجات واسعة خلال النهار

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "تأثير المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائيّة باردة وانخفاض ب​درجات الحرارة​ و​الأمطار​ الغزيرة و​الثلوج​ المتفرّقة والرّياح الشّديدة، يستمرّ على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، حيث تخفّ حدّة تأثيره ابتداءً من ليل السّبت/ فجر الأحد، ويستمرّ حتّى فجر الإثنين حيث ينحسر تدريجيًّا".

وحذّرت، في نشرتها الصّباحيّة، من "اشتداد سرعة الرّياح لحدود الـ90 كلم/س، تطاير اللّوحات الإعلانيّة، ارتفاع موج البحر إلى حدود الـ4 أمتار، وتشكّل السّيول"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر كانون الأوّل يتراوح بين 13 و21 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 10 و19 درجة في ​طرابلس​، وبين 4 و14 درجة مئويّة في ​زحلة​"،

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، وتتشكّل معها السّيول على الطّرقات فترة قبل الظّهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة ما يقارب 40 كلم/س، تشتّد أحيانًا في المناطق الشّماليّة لتلامس سرعتها الـ65 كم/س، ويرتفع معها موج البحر (3 أمتار). كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع 2100 متر وما فوق، وتخفّ حدّة الأمطار والثّلوج خلال اللّيل، ويتكوّن الضّباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرّؤية بشكل كلّي".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأحد غائم إلى غائم جزئيًّا، مع رياح ناشطة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل ودون تعديل على السّاحل. تتساقط أمطار متفرّقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 2100 متر وما فوق، مع انفراجات واسعة خلال النّهار؛ ويستمرّ ظهور الضّباب على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إجمالًا، مع رياح ناشطة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل وانخفاضها بشكل طفيف على السّاحل؛ مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة صباحًا في المناطق الشّماليّة. يتحسّن الطّقس تدريجيًّا ابتداءً من بعد الظّهر، حيث تنحسر الأمطار مساءً مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرّطوبة".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 15 و40 كم/س، تشتدّ أحيانًا لتصل إلى 60 كلم/ساعة، أمّا في المناطق الشّماليّة فمن المتوقّع أن تصل إلى ما قارب الـ75 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا ويسوء أحيانًا بسبب الضّباب وغزارة الأمطار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و85%، حال البحر هائج إجمالًا؛ وحرارة سطح المياه 22 درجة مئويّة".