أكّد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشّيخ نبيل قاووق، أنّ "المقاومة الإسلاميّة ملتزمة التزامًا حاسمًا ورادعًا في حماية المدنيّين في لبنان، وأيّ استهداف إسرائيلي للمدنيّين سيقابَل بردّ مقاوم سريع وأشدّ، والعين بالعين، والمنزل بالمنزل، والعمق بالعمق؛ والبادئ أظلم".
وشدّد، خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينيّة بلدة محرونة الجنوبيّة، على أنّ "قرار فصائل المقاومة في لبنان والعراق واليمن أن نبقى في مواجهة مستمرّة ضدّ العدو الإسرائيلي، طالما بقي العدوان"، لافتًا إلى أنّ "فصائل المقاومة استطاعت أن تحاصر العدو بالمسيّرات والصّواريخ من كلّ جانب، من الجنوب في لبنان إلى العراق واليمن وصولًا إلى غزة، وهذا ما جعله يختنق، وهذا هو السّلاح الوحيد الّذي يجبره أن يوقف العدوان على غزة".
وأشار قاووق إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يطالعنا كلّ يوم بتهديدات ومطالب، وهذه المطالب هي مجرّد أضغاث أحلام، لأنّ إسرائيل هُزمت، والمهزوم لا يَفرض شروطه، ويمكن له أن يرفع صوته بالصّراخ. وهذا ما يقوم به قادة العدو، إذ أنّهم يصرخون وجعًا وهزيمةً؛ ولكن ليسوا في موقع أن يفرضوا الشّروط".
كانت هذه تفاصيل خبر قاووق: إسرائيل هُزمت وليست بموقع فرض الشروط وأي استهداف للمدنيين بلبنان سيقابَل بردّ أشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.