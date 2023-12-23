دار الفتوى: منع العاملين بالجهاز الديني من الإدلاء بتصريحات أو مواقف سياسية دون إذن خطي مسبق

أعلن المكتب الإعلامي في ​دار الفتوى​، أنّ "بناءً لتوجيهات مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، يُمنع منعًا باتًّا الإدلاء بتصريحات أو مواقف وآراء سياسيّة لجميع العاملين في الجهاز الدّيني والمؤسّسات التّابعة لدار الفتوى، دون أخذ الإذن الخطّي المسبق من المديريّة العامّة للأوقاف الإسلامية والإدارات المعنيّة المختصّة".

وأكّد في بيان، أنّ "مفتي الجمهوريّة ودار الفتوى لا يتبنّيان أيّ رأي سياسي لا يصدر عنهما مباشرةً، ويرفضان أيّ موقف يؤدّي إلى الفتنة أو الخلاف بين اللّبنانيّين"، مشدّدًا على أنّ "المصلحة الإسلاميّة العليا والوحدة الوطنيّة والعيش المشترك، هما الأساس في التّوجه العام لدار الفتوى ومؤسّساتها والعاملين فيها، ودورها الأساسي هو الحفاظ على رسالة الإسلام السّمحة والمصلحة الوطنيّة العامّة".