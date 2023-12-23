"سرايا القدس": قصفنا تحشدات عسكرية إسرائيلية في محيط منطقة أم المهد شرق خان يونس

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا تحشّدات عسكريّة إسرائيليّة في محيط منطقة أم المهد شرق ​خان يونس​، بوابل من قذائف الهاون النّظامي عيار 60". وكانت قد أفادت، في وقت سابق، بـ"أنّنا استهدفنا دبّابة "ميركافا" صهيونيّة بقذيفة "تاندوم"، في محيط دوار أبو شرخ في محور التّقدّم شمال قطاع غزة".

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