شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث براغ.. إطلاق النار في الجامعات مسلسل لا ينتهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حادث بشع قتل مسلح ما لا يقل عن 14 شخصًا وأصاب ما لا يقل عن 25 آخرين في جامعة تشارلز التي يدرس بها في براغ بدولة التشيك، قبل أن يقتل نفسه فيما يبدو، وذلك في أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي على الإطلاق داخل الجامعات.

الحادث البشع يعيد للأذهان سلسلة حوادث متواصلة لإطلاق النار في الجامعات حول العالم، والذي بدا أنه تزايد في العقد الأخير خاصة في الدول الغربية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حوادث إطلاق النار في الجامعات خلال آخر 10 سنوات، حيث وقعت فيها أكثر من 100 حادثة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

حادث قبل أقل من شهر

في ذات الشهر أي ديسمبر وبالتحديد في اليوم السادس منه، شهد الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة نيفادا في لاس فيغاس، حادثًا مشابهًا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، قبل أن تنتهي الواقعة بمقتل المشتبه به.

مجزرة طلابية في القرم

في 17 أكتوبر عام 2020، قُتل نحو 19 شخصا وأصيب العشرات عندما اطلق طالب يبلغ من العمر 18 عاما داخل كلية فنية في كيرش في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا اليها في 2014م، قبل ان يطلق النار على نفسه.

حوادث أمريكية متكررة

وشهد أول أكتوبر 2015 حادث إطلاق نار مروع في جامعة بولاية اوريغون الأمريكية، والتي أسفرت عن مقتل المسلح الذي أطلق النار في كلية أومبكوا الجامعية في المكان بعد مواجهة مع الشرطة، وراح ضحية الحادث 10 قتلى وإصابة عشرين آخرين بجروح.

وفي 27 أكتوبر عام 2008 قُتل شخصين وجرح ثالث في حادث اطلاق للنار خارج مهجع الطلاب في حرم جامعة سنترال اركانسو بولاية اركنسو الامريكية ومقرها في كونواي على بعد نحو 48 كيلومترا غربي ليتل روك عاصمة الولاية.

وفي إبريل 2007 قام الطالب سيونغ-هوي تشو بإطلاق النار على الطلاب داخل جامعة فرجينيا للتكنولوجيا بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، وقتل 33 شخصًا وجرح 28 آخرين، وانتحر فور ارتكاب الجريمة.