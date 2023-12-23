أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: قرار مجلس الأمن بشأن غزة ضعيف لأنه لم يتضمن وقف إطلاق النار ولا آلية فعالة لإيصال المساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور “مصطفى البرغوثي”، أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة، ضعيف ومؤسف لأنه لم يتضمن وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن قرار مجلس الأمن لم يتضمن إدانة إسرائيل على ما تقوم به من إبادة جماعية في قطاع غزة، ولا حتى آلية فعالة لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي خلف آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت الجرائم في غزة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وأفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ بداية الأزمة الرواية الإسرائيلية بشأن الأحداث الجارية في غزة، ولم تستمع إلى الأطراف الأخرى.