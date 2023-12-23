البحرية البريطانية: استهداف سفينة إسرائيلية بمسيرة قبالة الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في ظل التوتر بخطوط الملاحة الدولية وبعد عدة حوادث شهدها البحر الأحمر قبالة اليمن، أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للبحرية البريطانية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة استهدفت سفينة قبالة سواحل الهند.

“سفينة تجارية تابعة لإسرائيل”

فيما قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم السبت إن سفينة تجارية تابعة لإسرائيل صدمتها طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق.

ترفع العلم الليبيري

وأضافت أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع على متن السفينة، وهي ناقلة منتجات كيماوية وترفع العلم الليبيري، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي فيرافال بالهند.

كما أضافت الشركة على موقعها الإلكتروني “تم الإبلاغ أيضا عن بعض الأضرار الهيكلية ووصول بعض الماء إلى متن السفينة.

وذكرت أن البحرية الهندية تتعامل مع الموقف.

الحوثيون يهددون الملاحة

وكانت منطقة باب المندب قد شهدت عدة حوادث نفذها الحوثيون ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.

في السياق ذاته، أعرب مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقهم المتزايد من “محاولة الحوثيين ورعاتهم في طهران تقويض التجارة البحرية، سواء عالمياً أو مع إسرائيل، فضلاً عن رفع التكاليف على الولايات المتحدة، على ما أفاد موقع “سيمافور”.

شركات شحن توقف عملياتها

يذكر أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عدداً من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.

واعترضت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة.