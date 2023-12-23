المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف القطاع الطبي بالكامل في شمال قطاع غزة الذي لم يستقبل سوى 310 شاحنات مساعدات منذ بدء الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني “أحمد جبريل”، أن القطاع الطبي والصحي في شمال قطاع غزة، توقف بالكامل نتيجة للقصف الإسرائيلي العنيف على المراكز والمنشآت الصحية والمدنية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن إعادة فتح المعابر البرية وتسهيل إجراءات دخول المساعدات يضمنان تحسين الظروف الصحية والإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح أن شمال قطاع غزة أصبح منطقة خالية من كافة الخدمات والمراكز والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن شمال غزة لم تصل إليه سوى 310 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب.