كاتب سياسي: قرار مجلس الأمن بشأن غزة لن يحول دون وقوع المجاعة بسبب استمرار إطلاق النار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي “خليل شاهين”، أن قرار مجلس الأمن لن يحول دون وقوع مجاعة حقيقية في قطاع غزة، بسبب استمرار إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن قطاع غزة يعاني أوضاعا إنسانية وصحية صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف المدنيين والعزل.

وأشار إلى أن مجلس الأمن فشل مرة أخرى في تبني مشروع قرار يلزم إسرائيل بالالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية في حرب غزة.