قرار جديد من السعودية بشأن زيارة الروضة الشريفة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة في السنة.

جاء ذلك وفق ما كشفته الوزارة عبر منصة إكس ردًا على الاستفسارات الواردة إليها، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يومًا من آخر تصريح له.

وقالت الحج والعمرة: لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق «نسك» أو توكلنا بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

دشن وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، على هامش فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في مدينة الرياض، منصة «نسك أعمال» التي تستهدف قطاع الأعمال، لتسهيل الحج والعمرة والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على إشراك رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فئاتها، والقطاع غير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين القطاع الخاص وتحقيق مستقبل أفضل.

وحصلت وزارة الحج والعمرة على شهادة كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، ضمن أفضل 10 جهات حكومية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، رُشِّحَت ضمن أفضل 5 مبادرات عن «بطاقة الحاج».

أهداف منصة نسك أعمال الجديدة لتقديم خدمات الحج والعمرة

وتهدف نسك أعمال إلى ضمان التغطية الشاملة لرحلات الحج والعمرة، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع مستوى التحول الرقمي؛ لسهولة وصول الحجاج والمعتمرين إلى جميع المنتجات والخدمات ذات العلاقة، ضمن شبكة موثوقة من مقدمي الخدمات المعتمدين لدى الوزارة.