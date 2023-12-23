شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: على الأحزاب استثمار دعم الإرادة السياسية للتحول الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال جلسات الحوار الوطني بفاعلية أكبر بمثابة دفعه جديدة للحياة السياسية والحزبية، منوها أن الرئيس أراد التأكيد علي التحول الديمقراطي كحقيقه وخيار استراتيجي لا تراجع عنه بل ويجب البناء على ماتم فى جلسات الحوار والانتخابات الرئاسيه والتي أذهلت العالم كله بحالة اصطفاف وتأييد شعبي منقطع النظير لقيادته.

وأكد في تصريح لـ"الخليج 365" أنه علي الأحزاب استثمار حاله الاستنفار التي تعيشها كوادرها والإرادة السياسية الجادة في دعم التحول الديمقراطي لصالحها، من خلال استغلال الحالة الجيدة التي ظهرت بها الأحزاب سواء في الحوار الوطني أو انتخابات الرئاسة، منوها أن هناك عمل كبير ينتظر الأحزاب علي المستوي التنظيمي فكل حزب عليه تقييم أداء أفراده علي اسس موضوعيه والنظر في كيفيه تفعيل الهيكل التنظيمي لأداء الواجبات القادمة مع الحرص علي زيادة الانتشار وجذب كوادر جديدة استعدادا للاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأضاف أنه يجب النظر فيما تم مناقشته من قضايا في الحوار الوطني وعمل ورش عمل لإعادة دراسة باقي القضايا التي لم يتمً مناقشتها في ضوء المتغيرات الموجودة محليا وإقليميا، مؤكدا ضروره الوضع في الاعتبار مع الإشارة أكثر من مرة من الرئيس السيسي بأن التحول الديمقراطي والتعددية كخيار استراتيجي للدوله في المرحلة الحالية والقادمة.