"كتائب القسام": دك تحشدات قوات العدو في خان يونس واستهداف آليتين إسرائيليتين بحي الشيخ رضوان

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"دكّ تحشّدات قوّات العدو المتوغّلة في محاور مدينة ​خان يونس​، بقذائف الهاون من العيار الثّقيل". وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا آليّتَين صهيونيّتَين بقذيفتَي "ياسين 105"، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

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