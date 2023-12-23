الجيش: توقيف مواطنَين بالهرمل ودهم منازل مطلوبين في حورتعلا وتلف خيمة لزراعة حشيشة الكيف

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "ضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تقوم بها وحدات الجيش بمؤازرة مديرية المخابرات، نُفِّذت بتاريخ 22/12/2023، العمليّات الآتية:
- دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع، وضبط كميّة من المخدرات وأعتدة عسكريّة، بالإضافة إلى سيّارتَين مسروقتَين، وتلف خيمة زراعيّة كانت تُستخدَم لزراعة حشيشة الكيف.
- توقيف المواطنَين (ع. ه. ج.) و(ع. ح. ج.) في بلدة فيسان- الهرمل، كونهما مطلوبَين لارتكابهما الجرائم التّالية: خطف، تهريب الأشخاص، سرقة السّيّارات، تعاطي المخدرات، وإطلاق النّار".
وأوضحت أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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