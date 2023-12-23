الجيش: توقيف مواطنَين بالهرمل ودهم منازل مطلوبين في حورتعلا وتلف خيمة لزراعة حشيشة الكيف

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنّ "ضمن إطار التّدابير الأمنيّة الّتي تقوم بها وحدات الجيش بمؤازرة ​مديرية المخابرات​، نُفِّذت بتاريخ 22/12/2023، العمليّات الآتية:

- دهم منازل مطلوبين في بلدة ​حورتعلا​- البقاع، وضبط كميّة من ​المخدرات​ وأعتدة عسكريّة، بالإضافة إلى سيّارتَين مسروقتَين، وتلف خيمة زراعيّة كانت تُستخدَم لزراعة ​حشيشة الكيف​.

- توقيف المواطنَين (ع. ه. ج.) و(ع. ح. ج.) في بلدة فيسان- ​الهرمل​، كونهما مطلوبَين لارتكابهما الجرائم التّالية: خطف، تهريب الأشخاص، سرقة السّيّارات، تعاطي المخدرات، وإطلاق النّار".

وأوضحت أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".