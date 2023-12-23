افتتاح القرية الميلادية في ساحة مار جرجس في حي الميدان في زحلة

افتُتحت القرية الميلادية في ساحة مار جرجس في ​حي الميدان​ في ​زحلة​، بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السّنة، برعاية المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​، وبهمّة شبيبة مار جرجس للسّريان الأرثوذكس؛ وبحضور مطارنة زحلة وبعض الكهنة والرّاهبات والنّواب والشّخصيّات السّياسيّة والاجتماعيّة وحشد من أبناء زحلة.

وشكر المطران سفر، شبيبة مارجرجس على "هذا النّشاط الرّائع للسّنة الثّالثة على التّوالي"، مشيرةً إلى "أهميّة هذه الاحتفالات الّتي تفرح قلوب الأطفال خاصّةً، وتشجّع الحركة الاقتصاديّة".