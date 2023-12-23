محافظ البقاع تابع مسألة إخلاء مبنى سكني مهدد بالسقوط بفعل انزلاق التربة في بلدة حزرتا

تابع محافظ البقاع كمال أبو جوده، مسألة إخلاء مبنى سكني في بلدة حزرتا، مهدّد بالسّقوط بفعل الانزلاق الحاد بالتّربة، الّذي تسبّبت به كميّة المتساقطات الكبيرة الّتي هطلت مع بدء المنخفض الجوّي الّذي بدأ منذ يوم الخميس.
وفي هذا السياق، أطّلع أبو جوده وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على متابعته لمجريات الموضوع، الّذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللّازمة حفاظًا على السّلامة العامّة.
كما تواصل مع كلّ من الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء محمد خير، قائد الدّرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليميّة في قوى الأمن الدّاخلي العميد ربيع مجاعص، رئيس بلديّة حزرتا حسين ابو حمدان، المدير الإقليمي للأشغال في البقاع محمد الحاج شحاده، المدير الإقليمي للدّفاع المدني في البقاع فايز الشقية.
وأعطى المحافظ توجيهاته للمتابعة والمساعدة في إخلاء عدد من المباني المجاورة القريبة من موقع الانزلاق، الّتي قد يكون هناك خطر على ساكنيها، وذلك إلى حين الكشف عليها من قبل خبراء ومهندسين، والتّأكّد من أنّها صالحة للسكن ولا تشكّل خطرًا على حياة قاطنيها؛ علمًا أنّ هؤلاء السكان بدأوا بإخلاء المباني المذكورة.
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