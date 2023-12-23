حجار التقى مخاتير مدينة صيدا واطلع على حاجات المدينة

عقد وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، بمبادرة شخصيّة منه وبمناسبة الأعياد، لقاءً ضمّ كلّ مخاتير صيدا، بحضور رئيس رابطة المخاتير ابراهيم عنتر، في مدينة صيدا القديمة .
تمّ خلال اللّقاء، الاطّلاع على حاجات المدينة، لا سيّما الاجتماعيّة منها. وقد عرض المخاتير حاجات صيدا البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فيما استمع حجار بعناية إلى هواجس اهل المدينة .
تخلّل اللّقاء "لقمة محبّة" صباحيّة، جمعت حجار مع الحضور، واختُتم اللّقاء بتوزيع هديّة رمزيّة لكلّ مختار من قبل الوزير بمناسبة الأعياد.
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