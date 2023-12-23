حجار التقى مخاتير مدينة صيدا واطلع على حاجات المدينة

عقد وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هيكتور حجار​، بمبادرة شخصيّة منه وبمناسبة الأعياد، لقاءً ضمّ كلّ مخاتير ​صيدا​، بحضور رئيس رابطة المخاتير ابراهيم عنتر، في مدينة صيدا القديمة .

تمّ خلال اللّقاء، الاطّلاع على حاجات المدينة، لا سيّما الاجتماعيّة منها. وقد عرض المخاتير حاجات صيدا البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، فيما استمع حجار بعناية إلى هواجس اهل المدينة .

تخلّل اللّقاء "لقمة محبّة" صباحيّة، جمعت حجار مع الحضور، واختُتم اللّقاء بتوزيع هديّة رمزيّة لكلّ مختار من قبل الوزير بمناسبة الأعياد.