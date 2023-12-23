انت الان تتابع خبر للتصويت العام.. "خلل" يعطل الفرز اليدوي لمحطات انتخابية في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن عملية العد والفرز في المحطات الانتخابية للتصويت الخاص والبالغ عددها 94 في محافظة صلاح الدين انتهت، مشيرا الى ان "فرق المفوضية باشرت بالعد والفرز اليدوي للتصويت العام والبالغ عددها 9 محطات.



وأضاف ان 6 محطات يتم العد والفرز فيها الان، مبينا ان 3 محطات لم تفتح أجهزتها لوجود خلل فيها بانتظار الأوامر من بغداد لفتحها.

