السكك الحديدية الألمانية تعتزم إصلاح الأضرار الناجمة عن عاصفة "زولتان"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنها تمكنت إلى حد كبير من إصلاح الأضرار التي خلفتها العاصفة "زولتان". وقال متحدث باسم الشركة اليوم السبت إن " حركة المرور الإقليمية عادت تسير وفقا للجدول المقرر كما أخذت حركة رحلات المسافات البعيدة في العودة إلى طبيعتها".

وذكر المتحدث أن قطارات رحلات المسافات البعيدة تشهد ازدحاما في الوقت الحالي بسبب اقتراب أيام العيد. كانت العاصفة "زولتان" ضربت ألمانيا أمس الجمعة الأمر الذي أدى إلى إعاقة حركة المرور بشكل كبير على الطرق والخطوط الحديدية.