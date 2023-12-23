توزيع سلال غذائية في سقطرى اليمنية

شهدت جزيرة سقطرى اليمنية، توزيع السلال الغذائية على الأهالي المحتاجين في مدينة حديبو، ضمن مشروع الأمن الغذائي السنوي الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بحضور سعادة مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة، اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، ومدير إدارة الإغاثات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي.

يأتي هذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي يتم تنظيمه كل شهرين، ضمن سلسلةٍ من البرامج المجدولة التي يقدمها المركز لدعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية، وقد حظي هذا النشاط بترحيبٍ واسع وشكرٍ من قبل الأهالي، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

تميز الحدث بتنظيمٍ وتعاونٍ فعّال بين الجهات المشاركة، ما يعكس الجهود المستمرة والرؤية الإنسانية للمملكة العربية السعودية في دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف المناطق، ولا يقتصر هذا الدعم على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجزر البعيدة.