هل شاهدت القلب النووي لكاسحات الجليد "ريتم-200"

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المفاعل النووي من طراز "ريتم-200" لكاسحات الجليد النووية الروسية:
المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات.
عمال يقومون بعملية اللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200"، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد.
المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".
المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".
المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".
المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".
عامل يقوم باللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200".
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