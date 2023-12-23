هل شاهدت القلب النووي لكاسحات الجليد "ريتم-200"

أنهت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية تصنيع هيكل المفاعل النووي الثاني لكاسحة الجليد النووية الروسية المستقبلية "تشوكوتكا"، لتكمل بنجاح إنتاج هذه المعدات لسلسلة من الجيل الجديد من السفن المحلية التي تعمل بالطاقة النووية، وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من تصنيع الهيكل الثاني للمفاعل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا"، وهذا آخر مفاعل يصنعه المصنع بموجب العقد الحالي لتوريد منظومات الطاقة الخاصة بالسفن التي تعمل بالطاقة النووية من الجيل الجديد. وبذلك، أصبحت شركات القسم في الواقع "حزاما ناقلا" لإنتاج مفاعلات السفن الخاصة بالجيل الجديد من كاسحات الجليد الروسية"، وأكدت الشركة أنه "لم يسبق لأحد في العالم أن فعل مثل ذلك حتى الآن"، مشيرة إلى أنه بعد التحضير لعملية النقل، سيتم إرسال سفينة المفاعل إلى مصنع البلطيق في سانت بطرسبورغ.

المفاعل النووي من طراز "ريتم-200" لكاسحات الجليد النووية الروسية:

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا" في محطة "زيو-بودولسك" لبناء الآلات.

عمال يقومون بعملية اللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200"، وهو أحدث مفاعل لأسطول كاسحات الجليد.

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".

المفاعل النووي المكتمل "ريتم-200" لكاسحة الجليد "تشوكوتكا".

عامل يقوم باللحام في جزء من المفاعل النووي "ريتم-200".