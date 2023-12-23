القطب الشمالي يشتعل.. 7 دول غربية في مواجهة وشيكة مع روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بكين تضخ 95 مليار دولار في القطب..

ذكرت تقارير لقناة العربية، أن القطب الشمالي في النرويج، لم يعد مكانا للحيتان والحيوانات البحرية، وأصبح ساحة لدول الخصوم، حيث هناك 7 دول غربية في مواجهة وشيكة مع روسيا التي زادت في حضورها العسكري منذ بدء الحرب مع أوكرانيا.

وأشارت التقرير إلى أن مجلس القطب الشمالي، قمة الكرة الأرضية، الذي يضم 8 دول، من بينها روسيا وكندا وأمريكا والنرويج، يواجه أزمة وجود حقيقية، حسب مراقبين، بسبب خلافات روسيا، انضمام الصين إلى منطقة القطب الشمالي، رغم بعدها الجغرافي، ولفت إلى أن بكين ضخت 95 مليار دولار كاستثمارات مشتركة مع روسيا في القطب الشمالي.

دق حلف الناتو ناقوس الخطر مؤخرا على لسان الاميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية للحلف، واعترف بوجود مخاطر اندلاع الصراع في أي لحظة، وقال:" لا يجوز لنا أن نكون ساذجين، ونتجاهل النوايا الشريرة المحتملة لبعض الجهات الفاعلة في المنطقة".

وزادت حدة التوتر في منطقة القطب الشمالي، منذ انضمام فنلندا لحلف الناتو، قابلة تصعيد روسي، ظهر من خلال زيارة بوتين إلى المنطقة، معلنا عن نشر وحدات عسكرية روسية على حدود فنلندا.

وأوضح تقرير قناة العربية أن الرد الغربي على التصعيد الروسي، كان سريعا، حيث ظهرت غواصة فرنسية فجأة في ميناء طرومس، النرويجي مع تحضيرات لمناورات عسكرية تحت عنوان "الرد الشمالي"، يشارك في قوة بـ بـ 20 ألف جندي من قبل 24 دولة حول العالم.

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام غربية أن عام 2024 المقبل سيكون صعبا وسيئا بالنسبة لأوكرانيا، حيث تشعر القوات المسلحة الأوكرانية بالتعب على خلفية الهجوم المضاد الفاشل، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق بخيبة الأمل وقواتها الملطخة بالدماء.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر عمل أطقم الدبابات من طراز "تي-80" وهي تقوم بدك وتدمير المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك.

وأظهرت المقاطع المنشورة التحضيرات الأولية قبل البدء بالعمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة الروسية، حيث يتم إعداد دبابات "تي-80" من قبل طاقمها ويعمل الفريق بشكل متجانس لإنجاح مهماته.

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 25 ألفا و600 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17.8 مليون شخص، ونقل راديو بولندا، عن الوكالة قولها إن نحو 28 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا، أمس الأول، متجهين إلى بلادهم، ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16 مليون شخص.