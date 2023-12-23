الرئيس الإيراني: يد أمريكا ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن القضية الفلسطينية موضوع محوري لكافة الشعوب الحرة.

وتابع الرئيس الإيراني خلال كلمة له السبت في مؤتمر لدعم فلسطين: "المجازر والإبادة الجماعية في غزة تحدث أمام مرأى ومسمع العالم، و يؤسفنا دعم الولايات المتحدة والدول الغربية السافر للمجازر الصهيونية في غزة، كما أن طوفان الأقصى جاء ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني".

وأضاف الرئيس الإيراني: "الحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، والاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، كما أن الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق".

وأشار الرئيس الإيراني: "يد الولايات المتحدة ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني وهي شريكة إسرائيل في العدوان على غزة، فالولايات المتحدة ليست سببا في إرساء واستقرار السلام في العالم فهي مثيرة للفتن والدماء، لذا فالولايات المتحدة شاركت في الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة".

وتابع الرئيس الإيراني: "يجب وقف القتال في قطاع غزة ورفع الحصار عنها ونرفض تهجير الشعب الفلسطيني، و الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة وواشنطن ليست طرفا في السلام، وحماس منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني وغزة لا بد أن تقاد من قبل أهلها، و الحل العادل للشعب الفلسطيني يتمثل في السماح لهم بتقرير مصيرهم".